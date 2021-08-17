سومر نجار يطل على جمهور دار الأوبرا بباقة من أغاني التراث والزمن الجميل

دمشق-سانا

بصوته المتمكن وحرصه على تقديم أجمل الأغاني العربية التي عاشت في ذاكرة الجمهور السوري أحيا المغني السوري سومر نجار مساء اليوم أمسية غنائية طربية وتراثية احتضنها مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون.

الأمسية التي قادها المايسترو كمال سكيكر تميزت بتقديم مدارس موسيقية مختلفة من النغم العربي أيام الزمن الجميل من سورية ولبنانية ومصرية لمؤلفين كبار منهم زكي ناصيف والشيخ إمام وزياد رحباني وعازار حبيب ورضوان رجب وفريد الأطرش والأخوين رحباني وـأحمد صدقي، في حين كان برنامج الأمسية من توزيع المايسترو سكيكر ما أضفى عليها من جمال وإشباع للجمل اللحنية.

ومن أغاني الزمن الجميل التي قدمها نجار بصوته ياديار إلينا والحالة تعبانة يا ليلى وقيدو شمعة وعم لملم حناني وحين أعود وبتأمر ع الراس ويا مارق ع الطواحين ومشغول عليك.

كما قدم نجار وصلة من التراث السوري الفلكلوري ومن الأغاني التي قدمها البلابل في الروض يا سلمى وليمونة ع الليمونة وع الأوف مشعل ولولو بلولو وياهويد لك و وع الهيلا وبرهوم يا برهوم.

يذكر أن سومر نجار من مواليد حلب خريج المعهدين العربي للموسيقا في حلب والعالي للموسيقا قسم الغناء الشرقي عام له عدة أغنيات خاصة من إنتاجه وشارك في أداء عدد من الشارات الغنائية لأعمال درامية مثل بيت جدي الجزء الأول وهو عضو نقابة الفنانين ورئيس قسم الغناء الشرقي في معهد صلحي الوادي ومغن في دار الأسد للثقافة والفنون.

رشا محفوض