علماء يكتشفون نوعين جديدين من الديناصورات الضخمة بحجم الحيتان الزرقاء

بكين-سانا

اكتشف باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم والمتحف الوطني للبرازيل نوعين جديدين من الديناصورات الضخمة بحجم الحيتان الزرقاء تقريباً عاشت قبل نحو 120 إلى 130 مليون سنة.

ووفقاً لموقع “ار اتي” الروسي فإن الاكتشاف جرى في الحفريات التي ظهرت في مناطق شمال غرب الصين وتحديداً في “شينجيانج” وحوض توربان هامي والتي تزيد من تنوع هذه الحيوانات الضخمة المنقرضة في القارة الآسيوية.

وأكد الباحثون أن اثنتين من العينات الأحفورية كانتا من أنواع غير معروفة من قبل موضحين أن 3 من الحفريات الجديدة يعود تاريخها إلى ما بين 120 مليوناً و130 مليون سنة أي بداية العصر الطباشيري وكانت لغزاً للعلماء.

ويبلغ طول عينة “هاميتيتان اكسين جينجنسس” نحو 17 متراً ويتعلق اسمها بمكان اكتشافها وهو شينجيانج حيث تكاد تكون بحجم الحيتان الزرقاء التي يبلغ طولها ما بين 23 و30 متراً.

وتشهد الصين طفرة في اكتشاف أحافير ديناصورات جديدة ما يقدم المزيد من الأدلة على تنوع الزواحف العملاقة ويؤكد أنه لا يزال هناك جدل حول العلاقة بين الأنواع وتصنيفها.