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ميقاتي يدعو إلى إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة اللبنانية

2021-08-17

بيروت-سانا

أكد نجيب ميقاتي المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية ضرورة إزالة كل العقبات الموجودة في مسار تشكيل الحكومة معربا عن تفاؤله بان تبصر الحكومة النور قريباً.

وقال ميقاتي عقب لقائه عون في قصر بعبدا “إننا نبذل جهدنا لإزالة كل العقبات الموجودة في مسار تشكيل الحكومة وقد أصبحنا في الأمتار الأخيرة من هذا السباق” مشيراً إلى أن المشاورات تركزت حول أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب وأن يتمتع كل اسم أو شخص بجدارة وكفاءة ليتسلم حقيبة معينة.

ولفت ميقاتي إلى عملية استكمال المشاورات بين الجميع حتى تشكيل حكومة جديدة تواكب التطورات الحالية معتبراً أن الحوار حول تشكيل الحكومة مع الرئيس اللبناني ميشال عون إيجابي.

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