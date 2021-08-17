التجارة الداخلية: تشديد الرقابة على توفير المياه المعدنية المعبأة في الأسواق وضبط المتاجرين بها

دمشق-سانا

دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرياتها بالمحافظات إلى تشديد الرقابة فيما يتعلق بتوفير مادة المياه المعدنية المعبأة بكل ماركاتها وأحجامها المطروحة بالسوق المحلية وذلك بالتنسيق مع مديريات الصناعة بالمحافظات من خلال الفواتير النظامية المتداولة بموجبها والتحقق من تقيد المتعاملين بها بالأسعار المحددة أصولا.

وطلبت الوزارة في تعميم لها تلقت سانا نسخة منه من مديرياتها في المحافظات بيان سبب الارتفاع الأخير غير المبرر بأسعار المياه المعدنية والتدقيق في أسباب ذلك “الانتاج والتوزيع والاحتكار وغيرها” وموافاة الوزارة بذلك.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتاجرين أو المتلاعبين بالمياه المعدنية وتوافرها ومواصفاتها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 وإحالتهم موجودا إلى القضاء المختص.

علي عجيب