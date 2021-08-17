أكثر من 100 طفل ويافع يشاركون في مسابقة الحساب الذهني على مستوى حمص

حمص-سانا

شارك أكثر من 100 طفل ويافع في مسابقة الحساب الذهني على مستوى محافظة حمص والتي نظمتها مؤسسة “علمني” المتخصصة بتنمية المهارات الفكرية عبر عدة برامج إثرائية للمواد التعليمية.

المسابقة التي احتضنها أحد المخابر اللغوية بحي الدبلان في حمص تميزت بمشاركة حماسية للأطفال واليافعين لتقديم الإجابات الصحيحة ضمن وقت قياسي عن أسئلة الذكاء البصري والسمعي وألعاب الذكاء وبرامج الذاكرة العالمية.

رفيدة مكي المديرة التعليمية في مؤسسة “علمني” أشارت لـ سانا الشبابية إلى أن المسابقة التي تنفذها المؤسسة للعام الرابع على التوالي تستهدف حالياً الأطفال في كل المحافظات من عمر 4 حتى 13 عاماً عبر برامج الذاكرة التصويرية والذكاء الفراغي وبرنامج “صور إبداعاتك” لتحفيزهم على التفكير الخلاق.

وبينت أنه يتم العمل على تأهيل الأطفال الفائزين بمسابقات المحافظات لخوض المسابقات العالمية لافتة إلى أن برامج المؤسسة تركز على تحفيز قدرات الأطفال على التفكير الإبداعي بما ينعكس على حياتهم بشكل عام.

إليسار نيوف مدربة حساب ذهني أشارت إلى أن برامج الحساب الذهني والمهارات الفكرية تنمي مدارك الطفل واليافع وتطور ذكاءه وذاكرته وتزيد ثقته بنفسه بينما لفتت رنا جبر مدربة حساب ذهني إلى فوائد دورات الحساب الذهني للمشاركين وأهمها زيادة تركيزهم وتوسيع مدركات تنمية الذكاء البصري والسمعي وزيادة بديهة الطفل.

شام ديوب 10 أعوام ومروة الصاح 13 عاماً وعمران اليافي 12 عاماً من المشاركين عبروا عن سعادتهم بتعلم برامج الحساب الذهني التي زادت من ثقتهم بأنفسهم ووسعت قدرتهم على الاستيعاب وساهمت بتقوية ذاكرتهم وعززت قوة شخصيتهم.

رشا المحرز