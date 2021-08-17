‏بازار ألوان سورية.. أعمال فنية وحرفية يعود ريعها لدعم يافعي متلازمة داون

دمشق-سانا

عرض بازار (ألوان سورية) الذي أقيم في فندق شيراتون دمشق واختتمت فعالياته أمس بمشاركة مجموعة من السيدات تشكيلة متنوعة من الأعمال الفنية والحرفية اليدوية على مدى 3 أيام ويعود ريعه لدعم يافعي متلازمة داون ضمن مشروع (سوسيت) الذي تتبناه جمعية (جذور).

وبينت منسقة البازار رنا الطباع لـ سانا الشبابية أن الهدف منه توفير نافذة لتسويق الأعمال والمشغولات اليدوية التي تنفذها شابات ونساء من شرائح عمرية متنوعة ضمن مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر مبينة أن المنتجات التقليدية والحرفية المعروضة تضم أعمالاً فنية وأشغالاً يدوية وتحفاً وأعمال زينة وغيرها.

ولفتت المشاركتان ديمة خير بك ونور الكزبري إلى أنهما تعرضان المشغولات التي قامتا بصنعها يدوياً وجلها من المطرزات التقليدية وأعمال الرسم على الزجاج مؤكدتين أن هذه المشروعات تشكل فرص عمل دائمة لعدد من السيدات.

ربى شدود