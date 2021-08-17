زيادة بقيمة 30 ألف ليرة على التعويض الشهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي

دمشق-سانا

وافق مجلس الوزراء على اقتراح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع جريح الوطن بزيادة التعويض الشهري لجرحى العمليات الحربية من قوات الدفاع الشعبي، وأقر المجلس زيادة شهرية على التعويض مقدارها 30 ألفاً سورية بحيث زاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من (70 – 79) من 80 ألفاً إلى 110 آلاف، وزاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من (40 حتى 69) من 50 ألفاً إلى 80 ألفاً .

كما أقرت اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن زيادة قيمتها 30 ألفاً على التعويض الشهري لجرحى العجز الكلي من قوات الدفاع الشعبي لتُصبح قيمة هذا التعويض 120 ألف ليرة شهرياً، وستتم تغطية الزيادة لشريحة العجز الكلي من صندوق جريح الوطن.

وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر قبل أكثر من شهر، المرسوم رقم 20 للعام 2021 منح فيه العسكريين المتقاعدين زيادة وقدرها (40) بالمئة من المعاش التقاعدي.