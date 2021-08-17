التجارة الداخلية: تشديد الرقابة على الفعاليات التجارية وضبط مخالفات احتكار السلع 

دمشق-سانا

دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرياتها في المحافظات إلى تشديد الرقابة على كل المواد والفعاليات والمحال التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لضمان استقرار الأسواق وتوفر المواد الغذائية بأنواعها للمواطنين.

وطلبت الوزارة في تعميم لها تلقت سانا نسخة منه من مديرياتها في المحافظات توجيه دوريات جهاز حماية المستهلك لتشديد الرقابة على كل المواد وخاصة الأساسية كالسكر والرز والبرغل والشاي والدقيق الأبيض والمعكرونة ومعالجة اي مخالفة احتكار للمواد والسلع الواجب توفرها بالأسواق وحجبها عن التداول بقصد التأثير في السوق ورفع أسعارها بشكل غير مبرر وحجز الكميات المضبوطة بشكل فوري وضبط واتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبات الرادعة بحق المخالفين.

ودعت الوزارة إلى تكثيف الجولات الميدانية على الفعاليات والمحال التجارية “مستوردين-جملة-نصف جملة-مفرق” والتحقق من التقيد بالأسعار المحددة أصولا وبهوامش الربح لكل سلعة من خلال الفواتير المتداولة وضبط مخالفات التلاعب بالفواتير ورفع الأسعار دون مبرر واتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبات الرادعة بحق المخالفين.

وفي تعميم آخر طلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات عدم إغلاق أي فعالية مخالفة إلا بعد عرض الموضوع على الوزارة والحصول على موافقتها بالإغلاق وخاصة المستودعات ومراكز بيع الجملة والأفران ومحطات الوقود.

ودعت الوزارة إلى تشديد الرقابة التموينية على صالات المؤسسة السورية للتجارة التي تبيع اللحوم ومعاملتها معاملة محال بيع اللحوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين أصولا.

علي عجيب