جامعة البعث تعلن موعد التقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي

حمص-سانا

أعلنت جامعة البعث في حمص اليوم قبول طلبات مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي لنظام التعليم العام والموازي للعام الدراسي 2021-2022 في كليتي التربية بالجامعة وتدمر وذلك اعتباراً من الـ 22 من الشهر الجاري ولغاية الـ 31 منه.

وأكد رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب لمراسلة سانا أنه يتم استقبال طلبات المفاضلة في مركز التسجيل بمديرية البحث العلمي والدراسات العليا بمبنى الإدارة المركزية في الجامعة.

ولفت إلى أن الأعداد المطلوبة لكلية التربية بحمص تبلغ 250 طالباً وطالبة في اختصاصات الآداب والعلوم الإنسانية والتربية والشريعة والرياضة والفنون الجميلة والعلوم السياسية والتربية الموسيقية والعلوم أما العدد المطلوب في تدمر فيبلغ 57 طالبا وطالبة في اختصاصات الآداب والعلوم الإنسانية واللغات العربية والإنكليزية والفرنسية وعلوم رياضيات وفيزياء وكيمياء وعلم الحياة والتربية معلم صف.

مثال جمول