ضبط 30 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر على طريق دمشق حمص

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على شخصين على متن سيارة نوع سابا عامة وبحوزتهما كمية 30 كغ من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها تلقت سانا نسخة منه انه في إطار المتابعة المستمرة والحثيثة لإلقاء القبض على تجار المواد المخدرة ومروجيها وبناء على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن وجود أشخاص يقومون بترويج المواد المخدرة في مدينة دمشق وأنهم على موعد لتسليم الكمية المذكورة لأشخاص آخرين سيقومون بترويجها وبيعها في المدينة ومن خلال المتابعة الحثيثة والمراقبة المستمرة تم القبض على شخصين على متن سيارة نوع سابا عامة على طريق دمشق حمص الدولي وبتفتيش السيارة عثر فيها على كمية ثلاثين كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر.

وبينت الوزارة انه بالتحقيق مع المقبوض عليهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة وترويجها لمصلحة تاجر مخدرات متوار مقابل المنفعة المادية حيث تم حجز السيارة المذكورة ومصادرة المواد المخدرة وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.