SCS-NET
الشريط الأخباري

قوات الاحتلال تهدم حضانة أطفال في القدس المحتلة

2021-08-17

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حضانة أطفال في بلدة بيت صفافا بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطافح في البلدة بعدد من الجرافات وهدمت حضانة أطفال.

وهدمت قوات الاحتلال أمس منشأتين زراعيتين في مدينتي طوباس وسلفيت بالضفة الغربية.

وتصعد قوات الاحتلال عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة وسط تجاهل المجتمع الدولي للمطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم التي تؤدي إلى تهجير وتشريد الفلسطينيين وتطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بوقف الاستيطان.

انظر ايضاً

قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وذكرت …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved