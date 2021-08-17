قوات الاحتلال تهدم حضانة أطفال في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حضانة أطفال في بلدة بيت صفافا بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطافح في البلدة بعدد من الجرافات وهدمت حضانة أطفال.

وهدمت قوات الاحتلال أمس منشأتين زراعيتين في مدينتي طوباس وسلفيت بالضفة الغربية.

وتصعد قوات الاحتلال عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة وسط تجاهل المجتمع الدولي للمطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم التي تؤدي إلى تهجير وتشريد الفلسطينيين وتطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بوقف الاستيطان.