تمديد فترة قبول طلبات الانتساب إلى المركز الوطني للمتميزين حتى 22 آب الجاري

دمشق-سانا

مددت هيئة التميز والإبداع فترة قبول طلبات الانتساب إلى المركز الوطني للمتميزين للعام الدراسي 2021-2022 في مديريات التربية بالمحافظات لغاية الثاني والعشرين من شهر آب الجاري.

وأشارت الهيئة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه تم تمديد فترة قبول الطلبات لإتاحة الفرصة للطلاب من أجل الالتحاق بالمركز الوطني للمتميزين للعام الدراسي 2021-2022.

وحددت موعد اختبارات المرحلة الأولى يوم الأربعاء 25-8-2021 في مديريات التربية بالمحافظات وذلك من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً بينما تجرى اختبارات المرحلة الثانية حسب المحافظة في الـ 5 و6 و7 و8 من أيلول القادم وذلك في مقر المركز بجامعة تشرين في اللاذقية.

ووفق إعلان الهيئة تجري اختبارات المرحلة الثالثة يوم الخميس في الــ 9 من أيلول القادم في مقر المركز في جامعة تشرين في اللاذقية وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأشارت الهيئة إلى أن أسماء المقبولين للدراسة في المركز ستعلن خلال أسبوع من موعد انتهاء اختبارات المرحلة الثالثة ووفق الطاقة الاستيعابية للمركز مبينة أن الطالب المتقدم لا يتكلف أي رسوم أو نفقات تقع على عاتقه لقاء مشاركته في الاختبارات بمراحلها كافة.

ودعت الهيئة الراغبين بالتسجيل في المركز إلى الدخول أولا إلى الرابط الإلكتروني الموجود على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وملء الاستمارة المرفقة.

وكانت الهيئة حددت مهلة انتهاء قبول الطلبات حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.

وأحدث المركز الوطني للمتميزين عام 2009 ويعتمد أسلوباً مختلفاً بإعطاء المنهاج العلمي عن طريق التعليم الإلكتروني والتعاوني والبنائي وإقامة محطة تقييمية في ختام كل جلسة علمية إضافة إلى تركيزه على المنهاج نصف المفتوح حيث يعتبر الكتاب المدرسي أحد المصادر العلمية للطالب يستكمله بجمع بقية المعلومات من المراجع العلمية المعتمدة في المركز.

هيلانه الهندي