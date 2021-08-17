نيوزيلندا تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ ستة أشهر

ولينغتون-سانا

سجلت نيوزيلندا اليوم أول إصابة محلية بفيروس كورونا وذلك للمرة الأولى منذ ستة أشهر ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لمنع تفش محتمل للوباء.

وذكرت وكالة فرانس برس أن وزارة الصحة اكدت إصابة شخص بالفيروس في أوكلاند كبرى مدن البلاد من دون تحديد مصدر العدوى بعد.

ومن المقرر أن ينعقد مجلس الوزراء اليوم لاتخاذ قرار حول التدابير التي ستفرض بعد رصد أول إصابة بالوباء في أوساط السكان منذ الـ 28 من شباط الماضي.

وأشارت السلطات الأسبوع الماضي إلى أن تسجيل إصابة مرتبطة بالمتحورة دلتا سيقود إلى فرض إغلاق قصير فيما حظيت نيوزيلندا بإشادات واسعة في الخارج لطريقة تعاملها مع الوباء حيث لم تسجل إلا 26 وفاة بالفيروس في أوساط سكانها البالغ تعدادهم خمسة ملايين نسمة.