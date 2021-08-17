مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون عدداً من المدنيين في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي

حلب-سانا

واصل مرتزقة الاحتلال التركي من المجموعات الإرهابية أعمالهم الإجرامية بحق الأهالي في ريف حلب الشمالي حيث شنوا حملة اعتقالات وخطف بحق المدنيين وقاموا بابتزاز ذويهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم في منطقة عفرين.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن مجموعات إرهابية مما يسمى “فيلق الشام” و”الشرطة العسكرية” و”فصيل محمد الفاتح” المرتبطة بقوات الاحتلال التركي داهمت المنازل في قرية جملة في ناحية جنديرس بعفرين وقرية معملو بناحية معبطلي بريف حلب الشمالي واختطفت خمسة مدنيين بينهم شقيقان.

ولفتت المصادر إلى أن عمليات المداهمة ترافقت مع إطلاق الأعيرة النارية لترويع الأهالي وخاصة الأطفال والنساء قبل ان يقوم الارهابيون باختطاف المدنيين وذلك بغية ابتزاز ذويهم وطلب فديات مالية باهظة وبالعملة الأجنبية مقابل الإفراج عنهم.

وفي سياق متصل أشارت المصادر إلى أن إرهابيي ما يسمى “فصيل السلطان مراد” أقدموا على تعذيب ثلاثة من كبار السن من اهالي قرية قرت قلاق بمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي.

وتأتي جرائم قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها في سياق أعمالهم الإرهابية الممنهجة للضغط على الأهالي لإجبارهم على ترك منازلهم بغية إحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة وإسكان الإرهابيين المدعومين من النظام التركي في المنطقة.