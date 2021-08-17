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غواصة روسية جديدة تبدأ الاختبارات الحكومية

2021-08-17

موسكو-سانا

بدأت الغواصة الكبيرة (ماغادان) التي تعمل بالديزل والكهرباء من مشروع 636 الاختبارات الحكومية.

وقالت الخدمة الصحفية لأحواض السفن البحرية التابعة لشركة بناء السفن المتحدة الروسية في بيان نقلته سبوتنيك إنه خلال الاختبارات “سيتحقق المتخصصون من تشغيل جميع أجهزة وآليات ومعدات الغواصة بما في ذلك أنظمة الصوت المائي وأنظمة الملاحة.. وبالإضافة إلى ذلك ستقوم الغواصة بالغوص العميق حيث سيقدرون أيضاً إمكانية التحكم في الغواصة في أعماق تشغيل مختلفة”.

وماغادان هي غواصة كبيرة تعمل بالديزل والكهرباء وهي الثالثة في سلسلة أسطول المحيط الهادئ حيث بدأ العمل عليها في الاول من تشرين الثاني 2019 وتم إطلاقها في الـ 26 من آذار 2021.

ومن المقرر أن يتم نقلها إلى البحرية الروسية في الـ 10 من تشرين الثاني المقبل.

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