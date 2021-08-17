المكسيك تسجل أكثر من سبعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

عواصم-سانا

سجلت المكسيك 7172 إصابة جديدة بفيروس كورونا و272 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لوزارة الصحة المكسيكية فقد بلغ إجمالي الإصابات ثلاثة ملايين و108438 إصابة في حين ارتفع العدد الكلي للوفيات إلى 248652 حالة.

بدورها سجلت تايلاند اليوم عدداً قياسياً من الوفيات بمرض كوفيد19 بلغ 239 حالة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 7973 حالة كما سجلت 20128 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 948442 إصابة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 42 إصابة جديدة بالفيروس انخفاضاً من 51 إصابة في اليوم السابق مشيرة إلى أن ستاً من بين الحالات الجديدة محلية.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي 94472 إصابة في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 حالة.