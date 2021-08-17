الجمهوريون يقترحون عزل بايدن بعد الأحداث الكارثية في أفغانستان

واشنطن-سانا

اقترح عدد من النواب الجمهوريين عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن من منصبه بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول إثر الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وقال السيناتور الجمهوري ريك سكوت عن ولاية فلوريدا في تغريدة على تويتر “في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة أكبر هزيمة مدهشة ومهينة منذ عقود فإن فشل الرئيس بايدن الذريع في تنفيذ انسحاب استراتيجي للقوات الأمريكية من أفغانستان أعادها إلى أيدي المتطرفين أنفسهم الذين حكموها” مشيراً إلى أنه بعد الأحداث الكارثية في أفغانستان يجب أن نواجه سؤالاً خطيراً وهو هل بايدن قادر على القيام بمهامه أم حان الوقت لممارسة أحكام التعديل الخامس والعشرين.

كما دعا سكوت في بيان ثان عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ زعيم الأغلبية في المجلس تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى الشروع الفوري في التحقيق من جانب الحزبين ومن المجلسين في فشل الرئيس بايدن الكامل في سحب القوات الأمريكية بنجاح من أفغانستان لافتا إلى أن هذا الفشل غير مقبول وخاصة بعد 20 عاماً من الحرب.

بدورها أشارت النائبة الجمهورية الأمريكية ليز تشيني إلى أن الرئيس الأمريكي تجاهل توصيات القادة العسكريين تجاه سبل معالجة الوضع في أفغانستان قائلة إن “بايدن تجاهل نصيحة قادته العسكريين.. الضرر الذي يلحق بأمننا القومي كبير.. ويتعين علينا القيام باللازم من أجل الحفاظ على سلامتنا” مؤكدة أن ما حصل هو “فشل ذريع”.

وأشارت تشيني إلى أنها لم تتفاجأ بالفوضى التي شوهدت في أفغانستان واصفة المشاهد التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “مدمرة ومفجعة”.

وقالت تشيني: “كنت أعتقد أن وجود 2500 إلى 3500 جندي أمريكي على الأرض هدفه مكافحة الإرهاب ومساعدتنا على التأكد من أن طالبان لن تكون قادرة على تولي زمام الأمور وأنهم لن يكونوا قادرين على الاستمرار في توفير الملاذات الآمنة للقاعدة”.

وتسارعت تطورات الأحداث في أفغانستان مع دخول حركة طالبان العاصمة كابول أمس وسيطرتها على معظم المؤسسات الحكومية وسط فوضى عارمة شهدها مطار المدينة نتيجة اكتظاظ آلاف الأشخاص وتدافعهم إلى مدرج المطار لمغادرة البلاد.