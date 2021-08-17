إخماد حريق في جبل زاهية بريف اللاذقية الشمالي جراء قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية

اللاذقية-سانا

اعتدت التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على ناحية ربيعة بريف اللاذقية الشمالي ما أدى لاندلاع حريق في جبل زاهية.

وذكر المهندس منذر خيربك مدير زراعة اللاذقية أنه بالتعاون بين قوات من الجيش العربي السوري ودائرة الحراج في مديرية الزراعة تم إخماد الحريق الذي نشب في جبل زاهية جراء قذائف أطلقتها المجموعات الإرهابية.

وأشار إلى أن سيارتي إطفاء شاركتا بإخماد النيران والسيطرة عليها مع فرقة إطفاء بالتعاون مع الجيش العربي السوري.

ولفت إلى أن المساحات المتضررة جراء الحريق بلغت حوالي 4 دونمات عريضات الأوراق.