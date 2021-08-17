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وسائل إعلام: الجمهوريون يقترحون عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن من منصبه بعد الأحداث الكارثية في أفغانستان

2021-08-17

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