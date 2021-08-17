وسائل إعلام: الجمهوريون يقترحون عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن من منصبه بعد الأحداث الكارثية في أفغانستان

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
حركة أمل تدين سرقة النظام التركي لمياه الفرات المخصصة لسورية والعراق
2021-08-16
تلاميذ سوريون يقيمون حفلاً غنائياً باللغة الروسية في موسكو
2021-08-16
أوكامورا: جميع تدخلات واشنطن في الدول الأخرى انتهت بالفشل
2021-08-16
شاب سوري في مسابقة الشباب العشرة الأكثر تميزاً في العالم
2021-08-15
العادلي: دعم واشنطن للإرهاب في سورية يصب بخدمة الكيان الصهيوني
2021-08-15
سفير كوريا الديمقراطية بدمشق: المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية تقوض استقرار شبه الجزيرة الكورية
2021-08-14
الموسوي: الحرب الإرهابية على سورية محاولة لتعويض فشل العدوان على المقاومة عام 2006
2021-08-14
محليات
إخماد حريق في منزل بقرية جبلايا بريف حمص
2021-08-16
مجلس مدينة جبلة ينفذ حملة تنظيف شاملة للكورنيش البحري
2021-08-16
الأهالي في درعا: ضرورة إنهاء الوضع الشاذ وترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظة
2021-08-16
تشييع جثمان الزميلة شهيدي عجيب إلى مثواه الأخير في قرية نهر البارد بريف حماة
2021-08-16
الاحتلال التركي وميليشيا (قسد) يعاودون قطع المياه عن أهالي الحسكة
2021-08-16
صرف مليار و679 مليون ليرة من تعويضات العسكريين المسرحين من الخدمة العسكرية في اللاذقية
2021-08-16
مشروع لاستبدال خط صرف صحي في الشارع الرئيسي لبلدة قنوات بريف السويداء
2021-08-16
رياضة
الجلاء يحرز لقب بطولة كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال
2021-08-16
تشاكا يوقع عقداً جديداً مع أرسنال
2021-08-16
ريال مدريد يجدد عقد البلجيكي كورتوا حتى 2026
2021-08-16
الصربي ديوكوفيتش يتصدر تصنيف لاعبي كرة التنس المحترفين لليوم
2021-08-16
تحضيرات مكثفة لدورة ألعاب جريح الوطن الرياضية-فيديو
2021-08-16
ذهبية وفضية لسورية في زوجي الناشئات والشبلات بكرة الطاولة في البطولة العربية بالأردن
2021-08-16
اشبيلية يتغلب على رايو فاليكانو بالدوري الإسباني لكرة القدم
2021-08-16
اقتصاد
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية توقف استيراد 20 مادة
2021-08-16
أكثر من 22 مليار ليرة قيمة إنتاج شركات المؤسسة الكيميائية في 7 أشهر
2021-08-16
مهني من القامشلي يطوع الخيزران لتلبية احتياجات زبائنه
2021-08-16
الاقتصاد تعدل مدة (إجازة وموافقة) الاستيراد للتاجر
2021-08-16
تواصل قطاف البندورة بالسويداء وتقديرات بإنتاج 70 ألف طن
2021-08-16
توسع زراعة الذرة الصفراء في قرية تلدرة بريف حماة
2021-08-15
556 مستفيداً من القروض الطلابية في محافظة السويداء العام الجاري
2021-08-15
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2021-08-17
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