كورونا يودي بحياة أكثر من أربعة ملايين و380 ألف شخص حول العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من أربعة ملايين و380 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في أواخر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 208433374 بينما بلغ إجمالي الوفيات 4380911 حالة وإجمالي حالات التعافي 186932402 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 637916 وفاة من أصل 37566630 إصابة تليها الهند مع تسجيل 432112 وفاة من أصل 32249900 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 569218 وفاة من أصل 20364099 إصابة.