مباحثات روسية صينية حول تعزيز التنسيق بين البلدين في السياسة الخارجية

موسكو- سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي اليوم تطورات الأوضاع في أفغانستان وتأثيرها على المنطقة والعالم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم “جرى خلال المحادثة تبادل وجهات النظر حول تعزيز التنسيق بين البلدين في السياسة الخارجية ولاسيما فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في أفغانستان وتأثيرها على الوضع في المنطقة” مشيرة إلى أن الجانبين ناقشا أيضاً جدول الاتصالات الثنائية بين البلدين وكذلك في إطار المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من الصيغ متعددة الأطراف.

وأضاف البيان أن الوزيرين أكدا على أهمية معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين موسكو وبكين والتي يتم الاحتفال بالذكرى العشرين لها هذا العام من أجل تطوير مجمل النطاق الكامل للعلاقات الروسية الصينية في الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي مشيراً إلى أن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى أعلى مستوى لها في التاريخ.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الثانية يتم إيلاء اهتمام خاص لقضايا تعزيز التنسيق في مواجهة محاولات تزوير تاريخها ومراجعة نتائجها موضحة أن الوزيرين اتفقا على عقد فعاليات مشتركة مخصصة لنضال شعبي البلدين ضد النازيين والعسكريين.

كما أكد الوزيران على التقدم التدريجي للتعاون في مكافحة عدوى فيروس كورونا بما في ذلك في مجال إنتاج اللقاحات والتعاون في إطار منظمة الصحة العالمية.