زاخاروفا تعلق على بيان وقعته نحو 60 دولة حول الأوضاع في أفغانستان

موسكو-سانا

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الدول التي وقعت على بيان موجه إلى حركة طالبان يحثها على السماح لجميع الراغبين بمغادرة أفغانستان إلى إرسال الطائرات لأفغانستان بدلاً من المناشدات عبر الإنترنت.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا تعليقها على البيان الذي وقعته أكثر من 60 دولة فيما يخص الأوضاع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على كامل أراضي البلاد بالقول “متى سترسل عشرات الدول هذه طائرات إلى أفغانستان كي يتمكن جميع الراغبين من الاستفادة من هذه الطائرات من المغادرة إلى الدول التي خاضت على مدار 20 عاماً عمليتها في أراضي أفغانستان أم أن لا شيء غير دعوتين موجهتين عبر الإنترنت سيتم تقديمهما من أجل حماية الناس من قبل الذين كانوا ينظمون الحياة في أفغانستان خلال العقدين الماضيين” مشيرة إلى أن جميع المواطنين الأفغان الذين قرروا مغادرة البلاد موجودون في مطار كابول لكن الدول التي وقعت البيان لا تبدي حماسة لإجلائهم.

وتسارعت التطورات أمس في أفغانستان غداة دخول حركة طالبان إلى العاصمة كابول وسيطرتها على معظم المؤسسات الحكومية في حين شهد مطار المدينة حالة من الفوضى العارمة بينما عمدت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة إلى المسارعة بإجلاء رعاياها للفرار من البلاد بعد أن تركته في حالة من الفوضى والعنف وانتشار للمجموعات المسلحة.