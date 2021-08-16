علماء آثار روس يكتشفون أقدم مقبرة في جنوب شرق سايان في بورياتيا الروسية

موسكو-سانا

اكتشف علماء الآثار الروس أكثر من 30 قبراً قديماً تعود للعصر البرونزي المتأخر في جنوب شرق سايان في بورياتيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيان للمكتب الصحفي لجامعة إيركوتسك الوطنية للبحوث التقنية الروسية قوله ” إن علماء الآثار الروس اكتشفوا خلال عمليات الحفر في منطقة أوكينسك في بورياتيا أكثر من 30 مبنى للطقوس وأقدم مقبرة في جنوب شرق سايان تعود للعصر البرونزي المتأخر” مشيراً إلى أن هذه القبور لم تكن في حفر الدفن التقليدية بل فوق سطح الأرض تحت كومة أحجار محاطة بسور دائري وبجانب الشخص المدفون أحجار حمراء وصفراء وأن هذا الاكتشاف له معنى مقدس.

وأوضح علماء الآثار أن العظام بحالة سيئة لذلك من الصعب تحديد جنس المتوفى كما اكتشفوا في هذه المنطقة 34 كومة حجرية “قبور جوفاء” قطر كل منها 4 الى 6 أمتار بعضها تضرر نتيجة استخدام السكان المحليين قطعاً من أحجارها لبناء منازلهم.

وتختلف هذه القبور عن القبور التي اكتشفت سابقاً في منطقة بحيرة بايكال الروسية حيث أن الرأس موجه في اتجاه الجنوب الشرقي في حين أن القبور المماثلة التي عثر عليها في منطقة خوبسوغول في شمال منغوليا كان الرأس فيها باتجاه الشمال الغربي.