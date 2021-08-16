البنتاغون يرسل كتيبة إضافية إلى مطار كابول لتأمين عمليات الإجلاء

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اليوم أنها قررت إرسال كتيبة إضافية إلى مطار كابول عقب سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قوله إن وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن اذن بإرسال كتيبة أخرى إلى كابول ليرتفع عدد القوات التي تتولى تأمين عملية الإجلاء هناك إلى نحو 6 آلاف جندي.

وأوضح كيربي أن المئات من الأشخاص غادروا كابول حتى الآن وأن سرعة الإجلاء ستتوقف على الحالة الأمنية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر أمس إرسال ألف جندي إضافي إلى كابول لتأمين عمليات إجلاء آلاف المدنيين الأمريكيين والأفغان.