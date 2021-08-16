SCS-NET
الشريط الأخباري

العدوان السعودي يرتكب 184 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

2021-08-16

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 184 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط في محافظة الحديدة قوله إن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح إضافي إلى غارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 30 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والخمسين والجاح والجبلية والدريهمي.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضا 13 خرقا بقصف مدفعي لعدد 92 قذيفة و137 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

انظر ايضاً

قوى العدوان السعودي تواصل خرقها اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

صنعاء-سانا واصلت قوى العدوان السعودي اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved