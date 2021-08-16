العدوان السعودي يرتكب 184 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 184 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط في محافظة الحديدة قوله إن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح إضافي إلى غارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 30 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والخمسين والجاح والجبلية والدريهمي.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضا 13 خرقا بقصف مدفعي لعدد 92 قذيفة و137 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.