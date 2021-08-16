مباحثات روسية أمريكية حول أفغانستان

موسكو-سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الوضع في أفغانستان عقب التطورات المتسارعة فيها ومغادرة الرئيس الأفغاني البلاد كما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

وذكرت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة أنباء نوفوستي أن لافروف أبلغ بلينكن بالتقييمات الروسية للوضع في أفغانستان.

ولفت البيان إلى أن لافروف أبلغ بلينكن باتصالات السفارة الروسية مع ممثلي جميع القوى السياسية الرئيسة في أفغانستان.

وتسارعت تطورات الأحداث في أفغانستان مع دخول حركة طالبان العاصمة كابول أمس وسيطرتها على معظم المؤسسات الحكومية وسط فوضى عارمة شهدها مطار المدينة نتيجة اكتظاظ آلاف الأشخاص وتدافعهم إلى مدرج المطار لمغادرة البلاد.