مصرع سبعة أشخاص جراء الفيضانات شرق الهند

نيودلهي–سانا

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وتضرر الملايين من جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية بيهار شرق الهند.

ونقلت وكالة شينخوا عن مسؤول في إدارة الكوارث بالولاية قوله: إن الفيضانات أضرت بأكثر من 4 ملايين شخص في 26 منطقة بينما لقي سبعة أشخاص مصرعهم في الولاية وفاضت عدة أنهار بينها الغانج وسون وبونبون وكوسي.

وقال مسؤول في الإدارة: إن حركة مرور المركبات وخدمة السكك الحديدية في المناطق المتضررة تعطلت من جراء الفيضانات بينما تعمل فرق الإنقاذ التابعة لقوات الاستجابة للكوارث والقوارب على نقل السكان إلى مواقع أكثر أماناً.