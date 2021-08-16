SCS-NET
الشريط الأخباري

مصرع سبعة أشخاص جراء الفيضانات شرق الهند

2021-08-16

نيودلهي–سانا

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وتضرر الملايين من جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية بيهار شرق الهند.

ونقلت وكالة شينخوا عن مسؤول في إدارة الكوارث بالولاية قوله: إن الفيضانات أضرت بأكثر من 4 ملايين شخص في 26 منطقة بينما لقي سبعة أشخاص مصرعهم في الولاية وفاضت عدة أنهار بينها الغانج وسون وبونبون وكوسي.

وقال مسؤول في الإدارة: إن حركة مرور المركبات وخدمة السكك الحديدية في المناطق المتضررة تعطلت من جراء الفيضانات بينما تعمل فرق الإنقاذ التابعة لقوات الاستجابة للكوارث والقوارب على نقل السكان إلى مواقع أكثر أماناً.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved