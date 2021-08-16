الجلاء يحرز لقب بطولة كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال

دمشق-سانا

أحرز فريق الجلاء لقب بطولة كأس الجمهورية لكرة السلة بفوزه على الجيش بنتيجة 59-44 نقطة في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

الربع الأول انتهى بتقدم الجلاء 20-9 نقاط بينما تقدم الجيش في الربع الثاني بنتيجة 16-12 نقطة وانتهى الربع الثالث لمصلحة الجلاء 16-7 نقاط ورغم تقدم الجيش في الربع الرابع 12-11 نقطة إلا أن المباراة انتهت بفوز الجلاء بنتيجة 59-44 نقطة.

وتأهل الجلاء إلى النهائي بفوزه على الثورة في مباراتي الذهاب والإياب في الدور نصف النهائي على التوالي بـ 86-64 نقطة و87-65 نقطة.

أما الجيش فاحتاج إلى مباراة فاصلة مع النواعير لبلوغ المباراة النهائية ففي ذهاب نصف النهائي فاز النواعير بنتيجة 58-53 نقطة بينما انتهت مباراة الإياب بفوز الجيش بنتيجة 67-64 نقطة وبفارق ثلاث نقاط حسم الجيش المباراة الفاصلة لمصلحته 70-67 نقطة.

يشار إلى أن الجيش هو صاحب لقب النسخة السابقة 2019 بعد فوزه على الوثبة بنتيجة 81-59 نقطة في المباراة النهائية.