اندلاع حريقين ضخمين خارج العاصمة اليونانية أثينا

أثينا–سانا

شهدت اليونان اليوم اندلاع حريقين ضخمين جديدين خارجين عن السيطرة قرب العاصمة أثينا بفعل الرياح الشديدة ما استدعى إجلاء سكان القرى القريبة.

ونقلت رويترز عن السلطات اليونانية قولها: إن حريقاً ضخماً اندلع في جبل بالقرب من ميناء لافريو الساحلية على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوبي أثينا ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة ويحاول ما لا يقل عن 91 من رجال الإطفاء بمساعدة ست طائرات قاذفة للمياه وست طائرات هليكوبتر احتواء وإخماد الحريق.

وعلى غرار ما حدث خلال سلسلة الحرائق التي شهدتها اليونان خلال موجة الحر التي استمرت خمسة عشر يوماً تلقى سكان ماركاتي وسيديرنا وإيوس كونستانتينوس رسائل قصيرة على هواتفهم لإخلاء منازلهم فوراً.

وأضافت السلطات: إن حريقاً آخر اندلع في منطقة غابات بالقرب من قرية فيليا شمال العاصمة بالقرب من معسكر صيفي للأطفال وتم إرسال خمس طائرات هليكوبتر وخمس طائرات إطفاء وتم إخلاء منطقتين فيها.

وحذرت الأمانة العامة للدفاع المدني اليوم من ارتفاع مخاطر اندلاع الحرائق بسبب الرياح العاتية.

وأتت الحرائق على 103 آلاف هكتار منذ نهاية تموز الماضي في اليونان التي تشهد موجة حر غير مسبوقة منذ مطلع آب وكان نصيب جزيرة إيفيا الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال شرق أثينا من الأضرار هو الأكبر مع أكثر من نصف المساحة المحترقة وتدمير عشرات المنازل ونفوق قطعان الماشية.

كما تضررت شبه جزيرة بيلوبونيز الواقعة على بعد 200 كيلومتر غربي أثينا والضواحي الشمالية للعاصمة بشدة بسبب اشتعال 600 حريق في البلاد خلال أيام قليلة وتم الإعلان عن إخمادها الجمعة.

وفيما انخفضت درجات الحرارة في جميع أنحاء اليونان ما زالت فرق الإطفاء المنتشرة بالمئات مع تعزيزات أجنبية في حالة تأهب لمواجهة مخاطر عودة النيران.