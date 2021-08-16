عون يأمل بتشكيل حكومة جديدة في لبنان خلال أيام

بيروت–سانا

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن أمله بتشكيل حكومة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة تخفف من آثار الأزمة الراهنة رغم سعي البعض لعرقلة هذا التشكيل والمباشرة بالإصلاحات البنيوية.

وقال عون خلال لقائه اليوم وفد المجلس الوطني للتجمع من أجل لبنان في فرنسا: “إن موقع رئاسة الجمهورية رغم ما خسره من صلاحيات إلا أنه شريك في التأليف مع رئيس الحكومة المكلف وله أن يختار من بين الأسماء المطروحة في ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية”.

وأضاف عون: “نضالنا مستمر من أجل إعادة بناء لبنان رغم كل الصعاب التي تعترضنا وحملات التضليل والشائعات” مؤكداً أنه لن يستقيل وسيقوم بواجباته حتى النهاية ولن يهزه أحد في موقعه أو في حرصه على مواصلة محاربة الفساد.

وبين عون أن لبنان لم يشهد مثيلاً للأزمة التي يعيشها اليوم وهي أزمة ليست ظرفية بل تعود إلى التسعينيات ما أدى إلى إفقار البلد والاعتماد على اقتصاد ريعي ضاعف من ديونه وضاءل من فرص العمل فيه.

وأشار عون إلى مساهمة الإضرابات التي شملت المناطق اللبنانية في تعطيل التجارة والصناعة والإنتاج إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا ومأساة انفجار مرفأ بيروت.