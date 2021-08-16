صرف مليار و679 مليون ليرة من تعويضات العسكريين المسرحين من الخدمة العسكرية في اللاذقية

اللاذقية-سانا

بلغ إجمالي تعويضات الدفعة الثالثة من العسكريين المسرحين من الخدمة الاحتياطية التي تم صرفها على مستوى محافظة اللاذقية ملياراً و679 مليون ليرة سورية استفاد منها 850 مسرحاً.

وذكر محمد يوسف غالية مدير فرع مؤسسة البريد في اللاذقية في تصريح لمراسل سانا أن المديرية تقوم بدفع تعويضات العسكريين المسرحين من الخدمة الاحتياطية الذين تسرحوا في بداية الشهر السادس من العام الجاري برغم الصعوبات التي تواجهها من أزمة الكهرباء الناجمة عن التقنين إضافة إلى الضغط على شبكة الاتصالات وغيرها من الصعوبات.

وأشار إلى أنه تم منذ الثالث من الشهر الجاري صرف مبلغ 1.247.250.000 ليرة سورية في مركز اللاذقية استفاد منها 620 مسرحاً وفي مركز جبلة تم صرف مبلغ 331.891.000 لـ 177 مستفيداً وفي مركز الحفة تم صرف مبلغ 39.544.138 ليرة سورية لـ 22 مستفيداً وفي مركز القرداحة تم صرف مبلغ 60.379.255 ليرة سورية لـ 31 مستفيداً مقدمين كل التسهيلات الممكنة ليحصل المسرحون على تعويضاتهم بأسرع وقت ممكن.

وأوضح غالية أنه تم افتتاح أربعة مراكز على مستوى المحافظة وهي مركز اللاذقية وجبلة والقرداحة والحفة حيث يبدأ العمل فيها منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً ويتم دفع التعويضات بناء على الرقم الوطني للهوية الشخصية ويمكن الاستعاضة بإخراج قيد أو دفتر العائلة ودفتر خدمة العلم في حال عدم توفر الهوية الشخصية مبيناً أنه من جراء الإقبال القليل على مركزي الحفة والقرداحة تم إلغاؤهما وتحويل الصرف إلى مركز اللاذقية.

وبين غالية أن المؤسسة واجهت بعض الصعوبات في الأيام الأولى وتم التعامل معها كمشكلة الكهرباء حيث تم تأمين الوقود للمولدات للحفاظ على سير العملية كما عانت من مشكلة انقطاع الشبكة بسبب الضغط الكبير حيث يوجد 400 مركز موزعة في أرجاء سورية وتمت الاستعاضة عنها في فرع بريد اللاذقية بخوادم سيرف لتأمين اتصالات الانترنت طيلة أوقات الدوام كما تم تمديد وقت العمل في بعض الأيام حتى الساعة الخامسة لدفع التعويضات لكل المسرحين الذين نقدر خدماتهم وتضحياتهم الممزوجة بالدم التي قدموها في سبيل الوطن ونعمل على تسهيل تسيير أمورهم ونسعى أن يحصلوا على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

علاء ابراهيم