الصحة تعلن عن توفير دوائي (اميودارون 200 ملغ وازاثيوبرين 50 ملغ)

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة عن توفير دوائي “اميودارون 200 ميليغرام” و”ازاثيوبرين 50 ميليغراماً” مضغوطات التي تصرف لأصحاب الأمراض المزمنة وسيتم البدء بتوزيعها مجاناً بشكل فوري.

وأشارت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن الدواء يصرف في صيدلية الوزارة وفق تقرير طبي يثبت الحالة المرضية والحاجة الشهرية من الدواء وتختم العلب المسلمة للمريض أو ذويه بختم الصيدلية منعاً لإساءة استعمالها وأن تعاد الظروف الفارغة إلى الصيدلية قبل استلام الكمية الجديدة.

وبينت الوزارة في بيانها أن الكمية التي تصرف تكفي حاجة ثلاثة أشهر لكل مريض بموجب وصفة صادرة عن الطبيب المختص وتجديد التقرير الطبي سنوياً.

ولفتت الوزارة إلى أن الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ما زالت تؤخر عملية استجرار الأدوية المستوردة وعدم وصولها في الوقت المحدد.