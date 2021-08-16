الفيلم الوثائقي (فوق الأرض) يرصد آثار الحرب للمخرج سومر آغا

كييف-سانا

شكلت الفعالية الثقافية التي أقامتها القنصلية الفخرية لسورية في كييف بالتعاون مع قيادة الجالية السورية في أوكرانيا بمناسبة عيد تأسيس الجيش العربي السوري فرصة لعرض الفيلم الوثائقي بعنوان “فوق الأرض” للمخرج السوري سومر آغا لأول مرة أمام الجمهور.

وعن الفيلم قال المخرج آغا في حديث لـ سانا: “فوق الأرض فيلم يسلط الضوء عبر 50 دقيقة على التاريخ السوري المفعم بعبق الحضارات والأصالة عبر طريقة مونولوجية خاصة ورؤية وتحليل داخلي كأي إنسان سوري يرى بلده بعد غياب طويل بصورة مختلفة عما كانت عليه قبل الحرب” مبيناً أن الفيلم تضمن عرضاً لبعض ما حل في سورية من دمار وتخريب على يد الإرهابيين.

ولفت آغا إلى أنه اعتمد في تكوين الفيلم على لغة الصورة عبر طرح أحاسيس داخلية مساندة تصف الصراع الداخلي بين الإحساس الإنساني تجاه المكان وعرض المشاهد الواقعية لما حل فيه من دمار بسبب الإرهاب.

وحاول المخرج إيصال صورة صمود المجتمع السوري بكل مكوناته مع التركيز على مقومات انتصاره على الإرهاب وهذا ما لمسه الجمهور السوري والأوكراني الذين حضروا العرض الأول للفيلم ضمن الفعالية وعبروا عنه بكلماتهم وتعليقاتهم بعد مشاهدته الأمر الذي اعتبره الآغا نجاحاً في وصول رسالة الفيلم.

وأوضح آغا أن الفيلم أنجز في ظروف قاسية بعد تحضيرات مكثفة وبعد عدة مراحل تطلبت الكثير من الجهد وبالتعاون مع عدة جهات رسمية وغير رسمية ساهمت في إنجازه وقدمت الدعم أثناء تصويره مثل وزارتي الخارجية والمغتربين والسياحة والقنصلية الفخرية لسورية في أوكرانيا بالإضافة للاتحاد الوطني لطلبة سورية والعديد من المنظمات الاجتماعية والثقافية.

وختم بالقول: “إيماننا بأهمية صنع الفيلم جعلنا نبذل كل طاقتنا لإنجازه رغم ما تمر به بلادنا من ظروف صعبة ليظهر حقيقة ما يجري في سورية للعالم وبسبب جائحة فيروس كورونا تم تأجيل عرضه لعامين حتى أتيح لنا تقديمه للجمهور ضمن هذه الفعالية الثقافية”.

محمد سمير طحان