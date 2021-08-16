قسم.. عمل ملحمي يصور بطولات الجيش العربي السوري

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
أوكامورا: جميع التدخلات العسكرية الأمريكية في الدول الأخرى انتهت بالفشل والخراب
2021-08-16
شاب سوري في مسابقة الشباب العشرة الأكثر تميزاً في العالم لعام 2021
2021-08-15
سياسي مصري: استمرار الدعم الأمريكي للإرهاب في سورية يصب بخدمة الكيان الصهيوني
2021-08-15
سفير كوريا الديمقراطية بدمشق: المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية تقوض استقرار شبه الجزيرة الكورية
2021-08-14
الموسوي: الحرب الإرهابية على سورية محاولة لتعويض فشل العدوان على المقاومة عام 2006
2021-08-14
مجموعة من التلاميذ السوريين تجول على عدد من معالم العاصمة الروسية
2021-08-13
موسكو تدعو لإعادة الإرهابيين الأجانب من سورية والعراق إلى بلدانهم
2021-08-12
محليات
أجواء حارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2021-08-16
التجارة الداخلية تحدد آلية بيع الخبز خلال أيام الأسبوع
2021-08-15
إعادة فتح الطرقات عقب احتجاج أهالي منطقة يحمور والزرقات بريف طرطوس على تلوث المياه
2021-08-15
حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 75 لاستقلال الهند
2021-08-15
محافظة دمشق تعدل تحديد أوقات فتح وإغلاق الفعاليات التجارية والأسواق
2021-08-15
باستطاعة 200 كيلو واط… منظومة كهروضوئية على سطح كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة البعث
2021-08-15
محافظة دمشق: وضع مراقبين بالمراكز التبادلية لضبط عمل وسائل النقل العامة
2021-08-15
رياضة
سورية تحرز ذهبية زوجي الناشئات بكرة الطاولة في البطولة العربية بالأردن
2021-08-16
اشبيلية يتغلب على رايو فاليكانو بالدوري الإسباني لكرة القدم
2021-08-16
برشلونة يفوز على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني
2021-08-15
السويسري فيدرر يعلن انسحابه من بطولة أمريكا للتنس
2021-08-15
توتنهام هوتسبير يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي
2021-08-15
برشلونة يحسم مستقبل غريزمان
2021-08-15
لاعبة منتخب سورية لكرة الطاولة إباء حلاق تحرز ذهبية فردي البراعم في البطولة العربية
2021-08-15
اقتصاد
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية توقف استيراد 20 مادة
2021-08-16
تواصل قطاف البندورة بالسويداء وتقديرات بإنتاج 70 ألف طن
2021-08-16
توسع زراعة الذرة الصفراء في قرية تلدرة بريف حماة
2021-08-15
556 مستفيداً من القروض الطلابية في محافظة السويداء العام الجاري
2021-08-15
أكثر من 267 ألف طن تقديرات إنتاج التفاح هذا الموسم
2021-08-15
وضع بئر أبو رباح 24 بالإنتاج بواقع 300 ألف م3 من الغاز يومياً
2021-08-15
صناعة السفن في جزيرة أرواد بطرطوس… مهنة يتجاوز عمرها 2500 عام قبل الميلاد-فيديو
2021-08-15
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