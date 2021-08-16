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الرئيس الأسد يتلقى رسالة من رئيس الوزراء العراقي تتعلق بمؤتمر دول الجوار المزمع عقده في بغداد نقلها رئيس هيئة الحشد الشعبي

2021-08-16

دمشق-سانا

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق.

ونقل الفياض للرئيس الأسد رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تتعلق بمؤتمر دول الجوار المزمع عقده أواخر الشهر الجاري في بغداد، وأهمية التنسيق السوري العراقي حول هذا المؤتمر والمواضيع المطروحة على جدول أعماله.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات وخصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وضبط أمن الحدود والذي يشكل عاملاً مهماً ليس على الصعيد الأمني فقط وإنما يساهم أيضاً في استمرار الحركة التجارية بين البلدين والتي تعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين وتحقق مصالحهما.

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