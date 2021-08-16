سورية تحرز ذهبية زوجي الناشئات بكرة الطاولة في البطولة العربية بالأردن

عمان-سانا

حقق منتخب سورية لكرة الطاولة الميدالية الذهبية اليوم بزوجي الناشئات بعد فوزه على المنتخب التونسي بثلاثة أشواط مقابل لاشيء في البطولة العربية المجمعة المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمان.

ومثل منتخب سورية كل من اللاعبتين هند ظاظا ونايا سليمان لتضيفا ميدالية جديدة لغلة منتخباتنا المشاركة حيث حقق منتخب الناشئات الميدالية الذهبية ومنتخب الشبلات الميدالية الفضية ومنتخب الأشبال الميدالية البرونزية إضافة إلى برونزية زوجي الأشبال والميدالية الذهبية في فردي البراعم لإباء حلاق.

يشار إلى أن هند ظاظا تأهلت إلى نهائي فردي الناشئات ونهائي فردي الشبلات كما تأهلت مع إباء حلاق إلى نهائي مسابقة زوجي الشبلات.

هناء صقور