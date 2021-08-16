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الكشف عن خطط يابانية لاستخدام أسلحة بكتريولوجية عام 1944

2021-08-16

موسكو – سانا

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن مواد أرشيفية تشير إلى خطط يابانية لاستخدام قنبلة بكتريولوجية في عام 1944.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم فقد نشر جهاز الأمن بروتوكولات استجوابات أوتوزو يامادا القائد العام لجيش كوانتونغ ضمن الجيش الإمبراطوري الياباني اعترف خلالها أنه في خريف عام 1944 تم إبلاغه باستخدام القنبلة البكتريولوجية لنظام إيشي.

وسميت القنبلة على اسم عالم الأحياء الدقيقة الياباني الجنرال شيرو إيشي الذي قاد المفرزة 731 من جيش كوانتونغ والتي قامت بأبحاث في مجال الأسلحة البكتريولوجية وإجراء تجارب على أسرى الحرب.

وكانت قنبلة إيشي محشوة ببراغيث الطاعون وكان من المفترض أن تنفجر على ارتفاع بين 50 و100 متر ما يوفر أكبر تلوث محتمل للمنطقة.

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