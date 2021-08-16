ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلاً

بورت او برنس-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب جزيرة هايتي أمس الأول وبلغت قوته 2ر7 درجات على مقياس ريختر إلى 1297 قتيلاً.

ونقلت اسوشيتد برس عن وكالة الحماية المدنية في البلاد قولها اليوم: إنه تم إحصاء 1297 قتيلاً و 5700 مصاب وتشريد الآلاف جراء الزلزال الذي دمر أكثر من سبعة آلاف منزل وألحق الأضرار بنحو خمسة آلاف منزل إلى جانب مستشفيات ومدارس ومكاتب وكنائس.

إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء أرييل هنري حالة الطوارئ لمدة شهر في جميع أنحاء البلاد مشيراً إلى أن قوافل مساعدات نظمتها الحكومة بدأت بالوصول إلى المناطق المدمرة جراء الزلزال .

وحذرت وكالة الحماية المدنية من تفاقم الوضع في البلاد مع قدوم منخفض استوائي من المتوقع أن يصل إلى هايتي مساء اليوم محملاً بالأمطار الغزيرة وإمكانية حدوث فيضانات مفاجئة الأمر الذي يجعل جهود الإنقاذ أكثر تعقيداً وصعوبة في البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وكانت الحصيلة السابقة لضحايا الزلزال أشارت إلى سقوط 724 قتيلاً وآلاف الإصابات.

ولا يزال البلد الأفقر في القارة الأمريكية يستذكر الزلزال المدمر الذي وقع في الـ 12 من كانون الثاني 2010 ودمر العاصمة والعديد من المدن وأودى حينها بأكثر من 200 ألف شخص فضلاً عن تشريد مليون ونصف المليون من السكان.