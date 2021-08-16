اشبيلية يتغلب على رايو فاليكانو بالدوري الإسباني لكرة القدم

مدريد-سانا

تغلب فريق اشبيلية على ضيفه رايو فاليكانو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية ضمن منافسات المرحلة الأولى في الدوري الاسباني لكرة القدم الليغا.

سجل أهداف اشبيلية كل من اللاعبين يوسف النصيري في الدقيقة 19 وايريك لاميلا هدفين في الدقيقتين55و79 على التوالي من عمر المباراة.

ولعب رايو فاليكانو بعشرة لاعبين بدءاً من الدقيقة الـ 16 بعد طرد لوكا زيدان حارس مرمى فاليكانو إبن أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان لتسببه في ركلة جزاء لإشبيلية.

وبهذه النتيجة رفع اشبيلية رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني فيما لم يحصل رايو فاليكانو على أي نقطة وبقي في المركز الأخير في المسابقة.