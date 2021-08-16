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استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين

2021-08-16

القدس المحتلة-سانا

استشهد أربعة فلسطينيين واعتقل ثلاثة بينهم مصاب خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها وسط إطلاق الرصاص ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة خامس بجروح خطرة قامت قوات الاحتلال باعتقاله مع شابين آخرين.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثماني شهيدين من الشهداء الأربعة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم ثلاثة فلسطينيين في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أبو انجيم ومخيم عايدة غرب المدينة واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

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