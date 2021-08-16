فقرات فنية وشعبية في الاحتفال المركزي لمنظمة طلائع البعث في عيدها

ريف دمشق-سانا

بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتأسيس منظمة طلائع البعث أقيم في مدينة قارة بريف دمشق اليوم احتفال مركزي بمشاركة أطفال ومشرفي منظمة طلائع البعث من المحافظات كافة.

وتضمن الاحتفال عروضاً وفقرات فنية تضمنت الرقص التعبيري الشرقي والرقص مع الجمباز وفقرات الفنون الشعبية “حمص العدية وأملنا بشار ويا جبل الشيخ وبانوراما شعبية للوطن العربي وللمحافظات وكل عام وأنت سورية ولوحة تراث فراتي يابو ردين وعرس جولاني” قدمها عدد من الطليعيين من فروع المنظمة بالمحافظات إضافة إلى عزف على العود بعنوان “معزوفة الربيع” وعزف على الكمان بعنوان “فيفالدي” إضافة إلى فقرة ميلوية بعنوان “أهل الراية”.

وفي كلمة له أشار رئيس منظمة طلائع البعث الدكتور محمد عزت عربي كاتبي إلى أن المنظمة بكافة كوادرها لم تدخر جهداً في أداء مهامها الوطنية في بناء شخصية الطفل وتنمية المواهب وصقل الإبداعات والارتقاء بها وتنشئة الأطفال على حب الوطن وتربيتهم على القيم الأصيلة والأخلاق النبيلة وتسليحهم بالعلم والمعرفة مبيناً أن رسالة المنظمة هي رسالة وطنية تربوية وحضارية وإنسانية وأخلاقية هادفة لاستثمار طاقات الأطفال في كافة المجالات العلمية والأدبية والفنية والثقافية والرياضية حيث يتركز تطلعها على بناء المستقبل المشرق وإعادة بناء النفوس والعقول لدى الأطفال.

وزير التربية الدكتور دارم طباع أكد أن الاحتفال نقل صورة كاملة عن سورية التي جمعت المجتمع السوري من خلال اللوحات الفنية التي قدمها الطليعيون ومسحت الحزن من على وجوه الأطفال ورسمت البسمة والفرح في قلوبهم مضيفاً:”من خلال الطلائع شاهدنا العرس الجولاني وانتقلنا إلى أرجاء الوطن العربي وإلى كل المحافظات السورية بحيث أثبتم أنكم ترون العالم بعين الإنسانية وهذا هو المجتمع السوري” مؤكدا أن مستقبل سورية هم هؤلاء الأطفال الذين نحتفل اليوم معهم ونصنع الأمل بوجودهم.

عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع ياسر الشوفي أكد أن منظمة طلائع البعث تعمل على الارتقاء بأبناء الوطن لمستوى المسؤولية التي سيحملون بها راية الوطن لبناء مستقبل سورية مبيناً أن المعلمين في المجال التربوي كانوا الرديف للجيش العربي السوري ليبقى الوطن كبيرا في عيون أبنائه الذين يبنون الوطن.

بدوره محافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران لفت إلى أنه من خلال الاحتفالية أثبت الطليعيون خبراتهم المميزة ليكونوا قادرين على صنع مستقبل لسورية لتصبح أفضل وأجمل مما كانت عليه قبل الحرب الإرهابية التي شنت عليها مبينا أن مدينة قارة إحدى مدن ريف دمشق التي ضربها الإرهاب وهي اليوم تنشر الفرح من خلال هذه الفعالية على وجوه أطفالها.

حضر الفعالية نقيب معلمي سورية وحيد الزعل وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي رضوان مصطفى ومدير تربية ريف دمشق ماهر فرج وعدد من أعضاء قيادة المنظمة وأمناء فروعها في المحافظات وفعاليات تربوية وأهلية.

رحاب علي-مهران معلا