توتنهام هوتسبير يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

تغلب توتنهام هوتسبير على ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب بهدف دون رد مساء اليوم ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف توتنهام الوحيد هيونج مين سون في الدقيقة 55 من المباراة التي شهدت غياب نجم السبيرز الأول هاري كين.

وبحسب شبكة سكواكا للإحصائيات فإن هذه الهزيمة هي الرابعة على التوالي لمانشستر سيتي أمام توتنهام في ملعب السبيرز تحت قيادة بيب غوارديولا وهو رقم يحدث لأول مرة في مسيرة المدرب الإسباني في حين أشارت شبكة أوبتا للإحصائيات إلى أن مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي خسر مباراته الأولى في الدوري وحقق اللقب في النهاية وقد تمكن من ذلك في 3 مناسبات مواسم 92-93 و95-96 و12-13.