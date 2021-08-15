التجارة الداخلية تحدد آلية بيع الخبز خلال أيام الأسبوع

دمشق-سانا

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدد ربطات الخبز التي تستحقها الأسر وفق عدد أفرادها خلال أيام الأسبوع وفقاً للآلية الجديدة لبيع مادة الخبز عبر البطاقة الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه عدد ربطات الخبز المتاح بيعها لكل عائلة “حسب عدد الأفراد” طيلة أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة لأنه يوم عطلة الأفران الأسبوعية حيث يمكن للشخص الواحد شراء أربع ربطات من الخبز أسبوعياً ما عدا الأحد والثلاثاء فيما يحق للأسرة المؤلفة من شخصين شراء 6 ربطات من الخبز أسبوعياً بمعدل كل يوم ربطة والأسرة المؤلفة من ثلاثة أشخاص 7 ربطات أسبوعياً بمعدل ربطة كل يوم ما عدا يوم الخميس ربطتان.

كما يمكن للعائلة المؤلفة من أربعة أشخاص شراء 10 ربطات من الخبز أسبوعياً بمعدل كل يوم ربطتين ما عدا الأحد والثلاثاء ربطة واحدة وللأسرة المؤلفة من خمسة أشخاص 12 ربطة أسبوعياً بمعدل ربطتين يومياً والأسرة المؤلفة من ستة أشخاص 14 ربطة أسبوعياً بمعدل ربطتين يومياً ما عدا يوم الخميس 4 ربطات ويحق للأسرة التي يتراوح أفرادها بين 7 و8 أشخاص شراء 18 ربطة من الخبز بمعدل ثلاث ربطات يومياً والأسرة الكونة من 9 و10و11 فرداً لها 24 ربطة أسبوعياً بمعدل أربع ربطات يومياً والأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 12و13 فردا لها 30 ربطة أسبوعياً بمعدل خمس ربطات يومياً فيما يمكن للأسرة المؤلفة من 14 شخصاً شراء 36 ربطة أسبوعياً بمعدل ست ربطات يومياً.

سفيرة إسماعيل