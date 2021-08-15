مسلحو حركة طالبان يدخلون عدة أحياء في العاصمة الأفغانية ويسيطرون على القصر الرئاسي

كابول-سانا

أعلنت حركة طالبان دخولها أحياء عدة في العاصمة الأفغانية كابول وسيطرتها على القصر الرئاسي بعد ساعات من مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث الرسمي باسم مسلحي الحركة ذبيح الله مجاهد قوله في تغريدة اليوم إن “وحداتنا العسكرية دخلت مدينة كابول وأن تقدمها يتواصل بشكل طبيعي” مشيراً إلى أن مسلحين من الحركة سيطروا على القصر الرئاسي.

وكانت قناة طلوع نيوز الأفغانية أعلنت في وقت سابق اليوم أن الرئيس الأفغاني غادر العاصمة كابول بعد دخول مسلحي حركة طالبان المدينة.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة بعد قرار الرئيس الأمريكي الإنسحاب من أفغانستان بحلول أيلول المقبل لينهى بذلك احتلالاً دام عقدين وغزوا لهذا البلد أودى بحياة عشرات الآلاف من الضحايا وخلف دماراً هائلاً بذريعة محاربة الإرهاب.