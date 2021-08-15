انطلاق فعاليات ملتقى الفنان العالمي عمر حمدي للفن التشكيلي الثالث بالحسكة

الحسكة–سانا

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى الفنان العالمي عمر حمدي للفن التشكيلي الثالث وذلك في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة.

الملتقى الذي تنظمه مديرية الثقافة تضمن حفل افتتاحه إقامة معرض للفن التشكيلي شارك فيه فنانون من أبناء المحافظة بثلاثين لوحة فنية تعددت أغراضها بين التشكيل الفني والبورتريه والتراث والطبيعة والمشاهد الحياتية من ريف الحسكة.

كما أقيم ضمن الملتقى نشاط فني مزج بين الموسيقا والرسم شارك فيه الفنان يحيى عبد الجبار بعزف ألحان جميلة على الناي وفي الوقت ذاته رسم الفنان عيسى النهار لوحة فنية تراثية من وحي المناسبة.

وأوضح مدير الثقافة عبد الرحمن السيد في تصريح لمراسل سانا أن الملتقى يأتي احتفاءً وتكريماً لفنان من أبناء ريف الحسكة الغني بالإبداع والجمال تحدى واقعه وحمل هم وطنه على أكتافه ليصبح أحد أعمدة الفن التشكيلي في العالم لافتاً إلى إقامة الملتقى في خضم حرب شرسة استهدفت الهوية السورية وإيقاف عجلة الحياة إلا أن صمود أبناء سورية أفشل المؤامرة.

ولفت السيد إلى أن فناني المحافظة عبروا من خلال المعرض المقام واللوحات الفنية المشاركة عن محبتهم للفنان المبدع عمر حمدي مؤكداً أن وزارة الثقافة وضمن خططها لدعم النشاط الثقافي في المحافظة ستنفذ ملتقى موسيقياً تكريماً للفنان يوسف إيشو خلال الشهر القادم وتقيم مسابقة “آقور” للإبداع الأدبي إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشاريع التعليم والتأهيل ودعم المواهب الفنية لمختلف الفئات العمرية.

وبين الفنان التشكيلي عيسى النهار أن المعرض فرصة عبر فيها فنانو المحافظة عن حبهم وتقديرهم لقامة إبداعية سورية تركت بصمة واضحة في مسيرة الفن مشيراً إلى غنى وتنوع المحتوى والمواضيع التي عالجها الفنانون في لوحاتهم الفنية المشاركة في المعرض.

بينما عبر الفنان التشكيلي سلمان المنيتي عن فرحته بالمشاركة في المعرض الذي يقام لذكرى فنان سخر موهبته الفنية الكبيرة وحسه المرهف خدمة لفنه ووطنه ليصبح علماً على مستوى سورية والعالم وحفلت صالات العرض بأعماله المميزة.

وتتضمن فعاليات الملتقى الذي يستمر طيلة الأسبوع الحالي إقامة معارض للفن التشكيلي في مدينتي القامشلي والحسكة لفنانين مخضرمين وشباب ومحاضرة حول رسومات الأطفال ودورها التربوي ويختتم بمعرض فني تشكيلي من نتاج الفنانين المشاركين في ورشات الرسم التي تقام طيلة أيام الملتقى.

نزار حسن