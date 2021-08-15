بوتين: تعزيز العلاقات الروسية الهندية البناءة يلبي تماماً مصالح شعبي البلدين

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العمل على المزيد من تعزيز العلاقات الروسية الهندية البناءة يلبي تماماً مصالح شعبي البلدين ويتماشى مع تعزيز الاستقرار والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله في رسالة تهنئة للرئيس الهندي رام ناث كوفيند ورئيس الوزراء ناريندرا مودي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 75 ليوم استقلال الهند عن بريطانيا “نقدر علاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تحافظ عليها روسيا والهند وأنا على يقين من أن زيادة تعزيز العلاقات الروسية الهندية البناءة تلبي تماما مصالح شعبينا وتتماشى مع تعزيز الاستقرار والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.

كما أشار بوتين إلى أن النجاحات التي حققتها الهند في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها معترف بها عالميا مؤكداً أن الهند تتمتع وعن وجه حق بمكانة عالية في الساحة الدولية وتلعب دوراً مهما في معالجة قضايا الساعة في الأجندة الدولية.