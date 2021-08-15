القبض على 8 إرهابيين من (داعش) في عمليتين أمنيتين بنينوى

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على ثمانية إرهابيين من تنظيم “داعش” في نينوى شمال البلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنوا بعملية استخبارية نوعية من إلقاء القبض على 7 إرهابيين من (داعش).

وفي سياق متصل تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين خلال عملية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وتواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة فلول إرهابيي (داعش) في عدد من المناطق.