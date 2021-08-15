القبض على ثلاثة مروجين للمواد المخدرة والعملة المزورة في حمص

حمص-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في حمص القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة على الترويج للمواد المخدرة والعملة المزورة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحة ظاهرة المخدرات بشتى أنواعها.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه ومن خلال متابعة نشاط متعاطي ومروجي المواد المخدرة ألقى عناصر فرع مكافحة المخدرات في حمص القبض على أحد الأشخاص وضبطوا بحوزته 490 غراماً من مادة الحشيش المخدر موضوعة ضمن كفوف و88 حبة كبتاغون مخدرة من ألوان مختلفة وكمية من الدخان مخلوطة بالحشيش المخدر بوزن 15 غراماً إضافة إلى مبلغ مالي 708 آلاف ليرة سورية و50 دولاراً وميزان الكتروني.

وأضافت الوزارة إن المقبوض عليه اعترف خلال التحقيق معه بقيامه بترويج المواد المخدرة والعملة المزورة بالاشتراك مع اثنين آخرين تم استدراجهما ونصب الكمين اللازم لهما وإلقاء القبض عليهما مبينة أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحقهم وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.