سياسي مصري: استمرار الدعم الأمريكي للإرهاب في سورية يصب بخدمة الكيان الصهيوني

القاهرة-سانا

أكد سيد العادلي رئيس حزب شباب مصر أن استمرار الدعم الأمريكي للإرهاب في سورية يصب بخدمة الكيان الصهيوني ويهدف للقضاء على ما تبقى من القومية العربية بالمنطقة كلها.

ولفت العادلي في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة إلى أن الكيان الصهيوني أكبر المستفيدين من دعم الولايات المتحدة الأمريكية للتيارات الإرهابية في سورية مطالباً بضرورة وقف التدخلات الأمريكية في شؤون سورية.

وشدد على أن الشعب السوري أعلم بمصالحه وقادر على تحقيق الاستقرار شرط خروج كل الكيانات الغريبة الموجودة بشكل غير شرعي داخل الأراضي السورية وترك سورية للسوريين.