SCS-NET
الشريط الأخباري

الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للوزارة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية

انظر ايضاً

كلمة الرئيس الأسد خلال ترؤسه اجتماعاً للوزارة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية

﻿

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved