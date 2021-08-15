الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للوزارة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سفير كوريا الديمقراطية بدمشق: المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية تقوض استقرار شبه الجزيرة الكورية
2021-08-14
الموسوي: الحرب الإرهابية على سورية محاولة لتعويض فشل العدوان على المقاومة عام 2006
2021-08-14
مجموعة من التلاميذ السوريين تجول على عدد من معالم العاصمة الروسية
2021-08-13
موسكو تدعو لإعادة الإرهابيين الأجانب من سورية والعراق إلى بلدانهم
2021-08-12
باباجان: نظام أردوغان له دور أساسي بتأجيج الأزمة في سورية
2021-08-12
تشارنوغورسكي:أمريكا لم تعد قادرة على ممارسة الضغوط ضد سورية
2021-08-12
السفير العمراني يبحث مع مديرة المركز البيلاروسي لرعاية الأطفال التحضيرات الجارية لمشاركة الأطفال السوريين بالمخيم الصيفي في بيلاروس
2021-08-11
محليات
إخماد حريق أعشاب يابسة وأشجار بمحيط قرية أكوم بمنطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي
2021-08-14
الطقس غداً.. أجواء صيفية حارة وسديمية في بعض المناطق
2021-08-14
انطلاق فعاليات مهرجان عرامو الثقافي في اللاذقية
2021-08-14
اتحاد الصحفيين ومجلس الشعب في عيد الصحافة السورية: الإعلاميون لهم دور مشرف في الدفاع عن سورية وسيبقون الأوفياء لمهنتهم ووطنهم
2021-08-14
وفاة طفل غرقاً في ساقية للري في البياضة بحمص
2021-08-14
القبض على شخص يسلب جوالات مواطنين في البرامكة بدمشق
2021-08-14
الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية: تمديد فترة مراجعة ذوي المسرحين المتوفين حتى 19 آب الجاري
2021-08-14
رياضة
لأول مرة محلياً وبمشاركة عربية ودولية… انطلاق دورة ألعاب جريح الوطن في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية الجمعة القادم
2021-08-14
الروسي ميدفيديف إلى نصف نهائي بطولة تورونتو للأساتذة
2021-08-14
المصرية شريف إلى نهائي بطولة إسبانيا الدولية للتنس
2021-08-14
لأنه ركيزة لنجاح أي نشاط رياضي.. الإعلام الرياضي السوري واكب دورة الألعاب الأولمبية
2021-08-14
الإصابة تغيب مارسيلو عن أول لقاء لريال مدريد في الدوري الإسباني
2021-08-14
ميسي ونيمار يغيبان عن مباراة سان جيرمان أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي
2021-08-14
تحضيرات متواصلة لمنتخب سورية للشباب لكرة القدم لغرب آسيا
2021-08-14
اقتصاد
وزارة السياحة: نسبة إشغال المنشآت والفنادق لموسم السياحة هذا العام تخطت 90 بالمئة
2021-08-14
تجربة نوعية للزراعة العضوية النظيفة في مشروع بريف السويداء
2021-08-14
الذهب يرتفع 3 آلاف ليرة في السوق المحلية
2021-08-14
انخفاض صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي على خلفية بريكست
2021-08-13
ارتفاع أسعار الذهب
2021-08-13
157 رخصة مشاريع طاقات متجددة في مديرية الكهرباء والاستثمار الخاص
2021-08-13
أسعار النفط تتراجع
2021-08-13
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